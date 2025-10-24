На 25 октомври (събота) от 10:00 ч. в базата на Асоциация "Да съхраним жената“ на бул. "Цар Освободител“ 64 ще се проведе втората част на творческата работилница за значки "Варна – културна столица“.Събитието е безплатно и ще даде възможност на деца и младежи до 18 години, включително и такива с увреждания, да създадат своя собствена значка с оригинален дизайн, изработвайки я на специална машина.В това събитие участие ще могат да вземат само децата и младежите, включили се в първото издание, които вече познават процеса и ще надградят уменията си, като реализират собствени идеи в реален продукт. Създадените значки ще останат като подарък за участниците.Инициативата насърчава творческото мислене, самостоятелността и интереса към визуалното изкуство, като същевременно стимулира децата да изразят своята представа за Варна като културна столица. Освен това участниците в уъркшопа придобиват реални умения за работа с машина за значки. Всеки един от тях ще получи специална грамота.Работилницата е последното събитие от проект "Варна усеща културата“, организиран от Асоциация "Да съхраним жената“ с финансовата подкрепа на Фонд "Култура“ към Община Варна. С нея проектът ще постави своя финален щрих, обединявайки децата в общо преживяване, което развива тяхното въображение, културна чувствителност и любов към изкуството.