С образувано бързо полицейско производство и арест за срок до 24 часа, е завършил вчерашния ден за 41- годишен, жител на Нови пазар.Във Второ РУ бил получен сигнал от служител на предприятието "Общински паркинги и синя зона“ за срязана метална скоба, която той е поставил на товарен автомобил.Отзовалите се на място служители на реда са установили и задържали извършителя.