В центъра на Варна превърнаха кола във вехтошарник
Това пишат читатели на Varna24.bg, които изпратиха снимката. Обясняват, че колата е паркирана на бул. "Сливница“, на метри от градинката "Севастопол“.
Допълват, че край нея ежедневно минават стотици на път за Морската градина, като често е и обект на снимки, защото такава гледка е странна за претендиращ за морска столица град.
Очевидно е, че щом е там, то явно собственика ѝ плаща за "Синя зона“, има и платен данък, "Гражданска отговорност“. Законна е, но е нелогично да бъде по такъв начин изоставена.
Преди години край пазарите във Варна бе практика да бъдат спирани стари автомобили, които се използват за складове от търговците. В случая обаче явно не иде реч за такова нещо, въпреки, че около градинката "Севастопол“ се разкрива най-големият във Варна базар за мартеници.
