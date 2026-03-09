Преди минути пред Централната поща започна и акцията на служителите на "Български пощи". Те няма да обслужват клиенти до около 8-8-15 часа - минути след обявеното начало на работното си време, като предупреждение, че тези протестни действия могат да станат по-сериозни, обобщи за Радио Варна и предаването "Новият ден" Анна Ковачева от КНСБ.Изплащането на пенсиите започва от днес, възрастни хора са се събрали пред централния клон на пощата във Варна, видя екипът на Радио Варна.Средното възнаграждение на служителите на "Български пощи" е минималната работна заплата, а исканията са осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон. Пощенските служители са с едни от най-ниските възнаграждения, обобщи Ковачева. (повече чуйте в звуковия файл в началото на публикацията)Служители на "Български пощи" в цялата страна протестират днес.Работниците в Градски транспорт – Варна ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост.Автошествието ще започне в 11 ч. във Варна от ул. "Тролейна" №48 и ще премине по следния маршрут: ул. "Тролейна" №48 – бул. "Христо Смирненски" – ул. "Димитър Полянов" – ул. "Георги Пеячевич" – ул. "Девня" – АМ "Черно море" – Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12 до 18 часа.Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро.