В деня на пенсиите: Служители на "Български пощи" във Варна излизат на протест
©
Изплащането на пенсиите започва от днес, възрастни хора са се събрали пред централния клон на пощата във Варна, видя екипът на Радио Варна.
Средното възнаграждение на служителите на "Български пощи" е минималната работна заплата, а исканията са осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон. Пощенските служители са с едни от най-ниските възнаграждения, обобщи Ковачева. (повече чуйте в звуковия файл в началото на публикацията)
Служители на "Български пощи" в цялата страна протестират днес.
Работниците в Градски транспорт – Варна ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост.
Автошествието ще започне в 11 ч. във Варна от ул. "Тролейна" №48 и ще премине по следния маршрут: ул. "Тролейна" №48 – бул. "Христо Смирненски" – ул. "Димитър Полянов" – ул. "Георги Пеячевич" – ул. "Девня" – АМ "Черно море" – Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12 до 18 часа.
Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро.
Още от категорията
/
Александър Шопов, КНСБ: Надяваме се да не се налага да предприемаме по-мащабни протестни действия
11:04
7 март – Международен ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
80 години симфонична музика във Варна: Каква е историята на първи...
19:40 / 08.03.2026
Дами на мотори обиколиха Варна за 8 март
19:27 / 08.03.2026
Протест утре във Варна! Очакват се блокажи на ключови пътни артер...
14:55 / 08.03.2026
Портних: Непоследователни действия, липса на експертиза и грешни ...
14:46 / 08.03.2026
По случай 8 март: Празник на две колела във Варна
12:39 / 08.03.2026
Ето защо да заведете малчуганите днес в кукления театър във Варна...
09:28 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.