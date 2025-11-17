450 абсолвенти от Випуск 2025 на Факултета по обществено здравеопазване получиха дипломите си от Медицински университет – Варна на тържествена церемония в Двореца на културата и спорта. С отличен успех тази година се дипломираха 167 абсолвенти. Първенец на випуска е Теодора Ташева от специалност "Логопедия“, ОКС "бакалавър“, която завърши с пълно отличие от цялото обучение и държавните изпити.Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков приветства новата смяна специалисти по обществено здравеопазване с думите: "Живеем във време, в което здравеопазването се променя динамично – въвеждат се нови технологии, дигитални платформи, нови модели на грижа за пациента, нови изисквания към специалистите. Светът се нуждае от хора, които съчетават знания и технологии с човечност. Вашата задача е да бъдете тези хора“. Проф. Райков пожела на дипломантите да уважават човешкия живот и здраве, да пазят професионална етика и да носят с достойнство името на Медицински университет – Варна.Тази година Випуск 2025 на Факултета по обществено здравеопазване се състои от бакалаври и магистри от общо 21 специалности. МУ-Варна дипломира първия випуск на програмата "Биомедицинска техника и технологии“, ОКС "бакалавър“, както и на магистърските специалности "Изкуствен интелект в биомедицината“, "Изкуствен интелект в здравеопазването“ и "Кинезитерапия“. От името на всички абсолвенти, с приветствие към академичното ръководство, преподавателите на МУ-Варна и към гостите на тържеството се обърна отличничката на випуска Теодора Ташева.С парична награда от ректора бяха удостоени всички абсолвенти-отличници от бакалавърските програми на ФОЗ. Първенецът на Випуск 2025 получи и парична награда, учредена със заповед на Кмета на Община Варна. На най-изявените дипломанти от специалностите "Медицинска сестра“, "Акушерка“ и "Кинезитерапия“ бяха връчени подаръци и награди от УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна и СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна. Трима абсолвенти получиха плакети от МУ-Варна за активна спортна дейност в мажоретния отбор, тениса на маса и плуването. Двама абсолвенти получиха статуетки и грамоти за активна дейност от Студентски съвет.Ден по-рано 204-ма абсолвенти от Випуск 2025 на Медицински колеж – Варна към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ получиха своите дипломи на тържествена церемония, която се проведе в зала "Конгресна“ на Двореца на културата и спорта."Образованието, което придобихте, е Вашата солидна основа, но истинското израстване започва от утре – чрез практика, опит и непрекъснато усъвършенстване“, заяви в обръщението си към тях проф. д-р Димитър Райков, ректор на Медицинския университет. Той им пожела здраве, успехи и удовлетворение от избраната професия.След полагането на тържествената клетва проф. д-р Димитър Райков връчи дипломите. Първенец на випуска е Емилия Ангелова от специалност "Медицински оптик“. Тя получи плакет, грамота и паричнa награда от ректора, както и парична награда от името на кмета на Варна. В словото си тя благодари на академичното ръководство, на преподавателите и на близки си за подкрепата по време на обучението.Ректорът отличи и всички абсолвенти с отличен успех с грамоти и парични награди. С подкрепа се включиха и браншови организации. Отличниците от специалност "Помощник-фармацевт“ получиха парични награди от Българската асоциация на помощник-фармацевтите – Регионална колегия Варна.Шестима абсолвенти получиха парични награди от ръководството на УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна, за отлично представяне при усвояването на теоретичните и практическите знания - Денислав Узунов и Венелин Чавдаров, специалност "Рентгенов лаборант“, Ферах Симеонова и Михаела Ганева, специалност "Рехабилитатор“, Станислава Попова и Славена Николова, специалност "Медицински лаборант“.Завършилите с отличен успех "Медицински козметик“ получиха едногодишно безплатно членство в Асоциацията на медицинските козметици и подаръци от частни фирми. Отличниците от специалност "Зъботехник“ бяха поощрени от фирма "Евгени Стефанов“, а Българската асоциация на зъботехниците осигури информационни материали за всички дипломанти.За активната си работа в Студентския съвет плакет получи Фатме Емин от специалност "Инспектор по обществено здраве“, а за принос към художествено-творческата дейност и участието си в Студентски танцов състав "Диана“ бе отличена Александра Симеонова от специалност "Медицински козметик“.