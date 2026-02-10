В един от най-скъпите райони на Варна: Хората газят в кал вече втора година!
"Кал до ушите и дупки, в които може човек да си счупи крак, а затова дето си трошим колите ежедневно да не говорим!", възмущава се жител на района и допълва, че на улицата едновременно е имало три строежа. "Разрухата започна при строежа на първата сграда, когато започна и вторият вече бе напълно разбита улицата", споделя той.
По думите на живущи в района, вече втора година хората са откъсни от света. Хората споделят, че таксита отказват да идват на улицата, а единственият начин да се придвижват е газейки калта.
"Това е в следствие на непрекъснатото разрушаване от строежите наоколо. Те са тотално оставени без надзор и контрол! Безброй жалби в общината и резултатът е нулев! Не е нормално в 21 - век да живеем по-зле и от каменната ера!", ядосват се жителите на улица "Илия Пенев".
