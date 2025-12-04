Сподели close
Пожарникарите и полицаите са хората, които влизат там, откъдето всички бягат. Всеки ден те рискуват живота си, за да защитят нашите домове, семейства и градове.

Но когато един от тях загине или бъде тежко ранен при изпълнение на дълга си, децата му остават без баща и често - без основен източник на доходи.

Фондация "Фотографи с кауза" в партньорство със СФСМВР (Синдикална федерация на служителите в МВР) създадохa календар "Герои 2026", за да съберaт средства в подкрепа на децата на загинали и пострадали служители от системата на МВР.

За целта, 12 огнеборци са участвали в зрелищна фотосесия. А със събраните средства ще бъдат подпомогнати 130-140 деца на загинали и пострадали служители от системата на МВР.

Общият брой на тиража е 3000 лева. А цената е 25 лева. 

Може да поръчате календар от тук.