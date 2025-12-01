Сподели close
Десетки варненски деца ще посрещнат Коледа не у дома, а в болнично легло. Днес репортер на Varna24.bg посети Клиниката по детски болести и отделението по Детска хирургия към болница "Св. Анна" заедно с Невена Иванова от Фондация "Добротворци", а заедно с екипа на болничното заведение си поговори: "Какво е за едно дете да посрещне празника в болница.

"Правим всичко възможно тук да се чува само смях. Всяка стая е украсена тематично. Имаме космос, джунгла, море. Операционната е като морско дъно. Имаме и етажерки с книги за четене, а също и за оцветяване. На влизане в операционните пък с децата късаме билетчета. Това е най-трудното да накараме децата да не се страхуват", разказа старшата сестра на детска хирургия към "Св. Анна" Дора Василева. За своите 38 години стаж в болничното заведение тя е била част от живота на стотици варненски деца и техния живот в болницата. "Плача много. Понякога се усещам как дни наред мисля за някое дете. Неизбежно е". Тя посвещава живота си на това децата да се чувстват щастливи и спокойни. Дора споделя, че години наред работи в детска реанимация и от там й хрумва идеята таваните в операционните да се изрисувани с животни и различни 3D образи. "Децата е реанимация изцяло лежат, това което гледат по цял ден е тавана."

Днес, благодарение на фондация "Добротворци" децата в тези две отделения ще получат подаръци за Коледа. "Те са дело на дарителите, които участват в нашите кампании. Може да направите подарък или просто да дарите книжки и играчки за отделенията.", каза още Иванова, чиято обиколка по болниците продължава до Коледа. "Вчера бяхме във Велико Търново, предстои да посетим още детското отделение в УМБАЛ "Св. Марина", болница "Пирогов", детски център за деца и младежи с умствена изостаналост "Свети Йоан Златоуст" и други.

А всички желаещи да помогнат на дете в нужда могат да се включат в предстоящите кампании на фондация "Добротворци". 