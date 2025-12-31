В последния ден на 2025 година, да погледнем назад към събитията, които са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.Ваканция, почивка, отпуска, плаж, забавление, нощен живот... Тези неща описват всеки август, като и тазгодишния не бе по-различен. По-различен бе единствено в това, че протестите в защита на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев не прекъснаха.Но масово хората бяха заети с това как да си починат през лятото.