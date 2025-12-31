Сподели close
В последния ден на 2025 година, да погледнем назад към събитията, които са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Varna24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.

Нека си припомним най-важните събития от Варна през юни 2025 година:

Ваканция, почивка, отпуска, плаж, забавление, нощен живот... Тези неща описват всеки август, като и тазгодишния не бе по-различен. По-различен бе единствено в това, че протестите в защита на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев не прекъснаха.

Но масово хората бяха заети с това как да си починат през лятото.

Един от най-големите символи на лятна Варна – баркентината "Калиакра“ отново влезе в полезрението на медиите.

Огромен проблем на града бе запечатан на снимка. За съжаление такива гледки ще става все по-чести, особено със строителството в южните части на морската столица.

Лятото обаче е време, в което милеещите за града се развихрят. Дано все по-често ставаме свидетели на такива красоти.

И докато някои планират почивка в хотели с басейни, то други планират бизнес и увеличение на доходите си.

Традиционно населението на Варна се удвоява, а дори и утроява през август. Това носи и проблеми за града.

Обзорът на месеца завършва със странна новина, долетяла тогава от общинския билдинг.