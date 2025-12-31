В последния ден на 2025 година: Ето най-важните събития във Варна през август?
Нека си припомним най-важните събития от Варна през юни 2025 година:
Ваканция, почивка, отпуска, плаж, забавление, нощен живот... Тези неща описват всеки август, като и тазгодишния не бе по-различен. По-различен бе единствено в това, че протестите в защита на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев не прекъснаха.
Но масово хората бяха заети с това как да си починат през лятото.
Един от най-големите символи на лятна Варна – баркентината "Калиакра“ отново влезе в полезрението на медиите.
Огромен проблем на града бе запечатан на снимка. За съжаление такива гледки ще става все по-чести, особено със строителството в южните части на морската столица.
Лятото обаче е време, в което милеещите за града се развихрят. Дано все по-често ставаме свидетели на такива красоти.
И докато някои планират почивка в хотели с басейни, то други планират бизнес и увеличение на доходите си.
Традиционно населението на Варна се удвоява, а дори и утроява през август. Това носи и проблеми за града.
Обзорът на месеца завършва със странна новина, долетяла тогава от общинския билдинг.
