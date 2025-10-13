Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
70 млади лидери от цялата страна получиха отличия във Варна. Церемонията се проведе днес в правителствената резиденция "Евксиноград“.

Това е първото връчване на Международната награда на херцога на Единбург - България (Наградата) във Варна. По време на церемонията ще бъдат връчени значки и сертификати на младежите, успешно завършили ниво Злато и Сребро на Наградата. Събитието ще събере над 70 участници от цялата страна, както и представители на институции, бизнеса и дипломатическия корпус.

Отличията бяха връчени от президентът на България, Румен Радев и Н. Пр. г-н Натаниел Копси, посланик на Великобритания у нас.

Сред официалните гости бяха Павел Попов, и.д. кмет на Варна, Климент Кунев, председател на Общински съвет – Габрово, Невена Минева, заместник-кмет на Община Габрово, Марина Кобакова, главен изпълнителен директор на ING Bank – България и ING Bank – Австрия и член на Почетния тръст на Наградата.

През 2026 година Наградата ще навърши 70-и юбилей. Тя се връчва в 140 държави, а у нас е от 11 години, като патрон е държавния глава.

"Варна е известен град с активна младежка общност“, отбеляза в словото си президентът Радев.

Той обясни, че Наградата е признателност към младите хора, за развитие на лидерските качества, за куража им за преодоляване на предизвикателствата, както и дава шанс за реализация на тези млади хора у нас.