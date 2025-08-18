На 18 август 2025 година, по случай 71-та годишнина от създаването на Осми отделен дивизион подводни лодки и възстановяване на подводното плаване в България, с военен ритуал бяха положени венци и цветя на Паметника на българските подводничари, посветили живота си за бойната слава на родината, намиращ се във Военноморска база - Варна.На ритуала присъстваха заместник-началникът на Военноморските сили по операциите - капитан I ранг Петър Димитров, заместник-командирът на Военноморска база Варна - капитан I ранг Стефан Стефанов, офицери от Щаба на Военноморските сили, председателят на Съюза на подводничарите в Република България - о.з. капитан I ранг Станко Станков, о.з. контраадмирал Румен Попов, о. з. капитан I ранг Камен Кукуров, госпожа Калчева – фондация Белославско стъкло, офицери, старшини и матроси – подводничари от запаса и все още служещи във флота.Слово пред гостите произнесоха капитан I ранг Петър Димитров и капитан I ранг о. з. Станко Станков.