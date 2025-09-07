Днес, по случай 109-та годишнина от Добричката епопея, представителна част от Военноморските сили участва във военен ритуал на Мемориала в памет на загиналите от VI пехотна Бдинска дивизия за освобождението на Добруджа, издигнат край с. Козлодуйци, Добричка община.Строят на почетния караул беше приет от капитан II ранг Пламен Янкулов, командир на в.ф. 38010.Свещеници от Българската православна църква отслужиха заупокойна молитва, след което пред паметните плочи на мемориала бяха положени венци и цветя. Оркестрант от Представителния духов оркестър на Военноморските сили изпълни траурен сигнал, а присъстващите на ритуала отдадоха своята почит към загиналите герои с едноминутно мълчание.На тържественото събитие присъстваха представители на държавната и местна власт, на неправителствени организации и съюзи, жители и гости на селото.