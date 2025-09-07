ЗАРЕЖДАНЕ...
ВМС почетоха паметта на загиналите за освобождението на Добруджа с военен ритуал
Строят на почетния караул беше приет от капитан II ранг Пламен Янкулов, командир на в.ф. 38010.
Свещеници от Българската православна църква отслужиха заупокойна молитва, след което пред паметните плочи на мемориала бяха положени венци и цветя. Оркестрант от Представителния духов оркестър на Военноморските сили изпълни траурен сигнал, а присъстващите на ритуала отдадоха своята почит към загиналите герои с едноминутно мълчание.
На тържественото събитие присъстваха представители на държавната и местна власт, на неправителствени организации и съюзи, жители и гости на селото.
С военен ритуал бяха положени венци и цветя пред паметната плоча на княз Александър Батенберг във Варна
06.09
87,1% е събираемостта на данъка върху недвижимите имоти във Варна и малко над76% на този върху превозните средства
05.09
