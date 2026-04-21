Варненският свободен университет "Черноризец Храбър“ ще бъде домакин на националния тематичен конкурс "Аз мога да строя - DELECTO“. Официалното откриване ще се състои на 23 април 2026 г. от 9:00 ч. в Учебно-спортния комплекс на университета.

В състезанието ще се включат ученици от професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия от цялата страна, както и техни връстници от Франция. Инициативата се организира от "БГ Алтернатива“ с подкрепата на Камарата на строителите в България.

Домакинството на състезанието е част от събитията, включени в календара за 35-та годишнина на университета и 30 години от създаването на Архитектурния факултет.

В конкурса участие ще вземат 80 ученици в 18 отбора от градовете Велико Търново, Варна, Враца, Перник, Пловдив, София, Хасково, Стара Загора, Ямбол и Сливен. Международното участие е представено от два отбора на гимназия "Henri Gaudier-Brzeska“ от Сен-Жан-де-Бре, Франция.

Състезанието поставя акцент върху практическите умения, креативното мислене и съвременните подходи в строителството. Участниците ще представят свои проекти в едно от трите тематични направления – проектиране на сграда тип "Павилион“, концепции за опазване на архитектурното наследство и създаване на споделено пространство за свободното време тип "Инсталация“. Разработките ще бъдат оценявани от жури от представители на браншови организации и университетски преподаватели. Форумът насърчава ранната професионална ориентация на учениците, създава среда за обмен на идеи и добри практики и укрепва връзката между средното и висшето образование в областта на строителството и архитектурата.

Провеждането му във Варненския свободен университет утвърждава ролята на институцията като активен партньор в развитието на бъдещите специалисти в сектора.