Меморандум за сътрудничество между Областна администрация – Варна и Варненския свободен университет ще бъде сключен на 17 февруари 2026 г. (вторник) от 10:30 ч. в Заседателната зала на университета.Под документа ще положат подписи областният управител Андрияна Андреева и ректорът на ВСУ "Черноризец Храбър“ проф. д-р Петър Христов.Сътрудничеството ще бъде фокусирано върху инициативи в областта на архитектурата, дизайна и изкуствата, като основните акценти включват разработване на концепции за развитие и естетизация на градската среда, визуална идентичност, дизайн и брандинг. Двете институции ще си сътрудничат още чрез съвместно участие в семинари и конференции, обмен на експертен опит и възможности за специализирано обучение на служители от администрацията.Подписването на меморандума се реализира в годината, в която Варненският свободен университет "Черноризец Храбър“ отбелязва 35 години от своето създаване и утвърждаване като значим образователен център.