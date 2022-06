© виж галерията Бивши и настоящи ученици от

Електронните спортове са една от най-бързоразвиващите се глобални индустрии днес. Казано накратко, това са организирани състезания по видеоигри, в които отбори и играчи се състезават един срещу друг, а мачовете и турнирите се излъчват на живо и включват коментар и награден фонд.



School Esports League (SEL) е първата българска училищна еспорт лига. Тя е част от по-голям проект – занимание по интереси "Гейминг концепции“, чиято мисия е да въведе електронните спортове на училищно ниво и да ги направи достъпни за всеки ученик в страната. По този начин се цели създаването на иновативна учебна среда в българските училища, която да стимулира учениците чрез техния интерес към електронните спортове и да пренесе мотивацията им в класната стая, което от своя страна да доведе до придобиване на важни умения за кариерно и личностно развитие, и повишаване на академичния успех.



"Гейминг концепции“ е свободноизбираема извънкласна дейност със STEM и практическа насоченост, и има шанс да ангажира и мотивира ученици, които не участват в други извънкласни и спортни дейности, като им даде възможност да изучават материя, към която имат силен личен интерес. Заниманието е първо по рода си за България и част от акцентите на уроците са - поставяне на цели и вземане на решения, здравословен начин на живот и хранене, анализ и самоанализ, технически уроци, кариерно проучване и ориентиране. Много от задачите и проектите предполагат използването на компютър и интернет и в този смисъл дистанционната форма на обучение през последните 2 учебни години по никакъв начин не е оказала негативно вличние на заниманието, което има възможност да се провежда както в присъствена, така и в смесена или дистанционна форма на обучение.



Освен уроците, пречупени през призмата на гейминга, учениците също така се състезават срещу други училища по любимите си компютърни игри. През първите два сезона на лигата, те са две – League of Legends, игра от жанра Мултиплеър Онлайн Батъл Арена (MOBA), известна с комплексната си стратегия и бързо развиващо се действие (геймплей). Второто заглавие е Counter-Strike: Global Offensive – най-популярната игра в жанра шутър от първо лице в сферата на електронните спортове, където играчите не само управляват икономиката си в играта и комуникират помежду си, но и координират множество аспекти от отборната си игра, за да увеличат шанса си за победа.



Общо 30 училища от цялата страна участват във втория сезон, които са сформирали 36 League of Legends отбора и 37 CS:GO отбора. Първенството се провежда в продължение на учебната година, като редовният сезон протича онлайн, а форматът му е включва Плейсмънт фаза, Редовен сезон (лица, наподобяваща традиционните спортове като футбол, където всеки отбор играе срещу всеки), Плейофи и Финали. Всяка събота (LoL) и неделя (CS:GO) се провежда кръг от шампионатите, като два от мачовете биват избирани за стриймване и коментар на живо в Twitch канала на SEL. Най-добрите 4 отбора във всяка игра се класират за финалната фаза и се изправиха един срещу друг на живо на финалите в София, където играха полуфинали и финал помежду си, и излъчиха новия училищен еспорт шампион на България по двете дисциплини.



Класирането на финалите по League of Legends е:



- I-во място: VTG (ВТГ "Г.С. Раковски“, гр. Варна)



- II-ро място: D’Aces (ПГСУАУ "Атанас Буров“, гр. Силистра)



- III-то място: PGPZE (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов“, гр. Сливен) и excelgains (ПМГ "Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил)



Класирането на финалите по Counter-Strike: Global Offensive е:



- I-во място: LowExpectations (EГ "Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил)



- II-ро място: PGEE MAFIA (ПГЕЕ "Апостол Арнаудов“, гр. Русе)



- III-то място: gpche YR (ГПЧЕ "Йордан Радичков“, гр. Видин) и 134 SU (134 СУ "Димчо Дебелянов“, гр. София)



Официален партньор на инициативата е TELUS International Bulgaria – най-големият работодател в аутсорсинг сектора в България с екип от над 3500 души в София и Пловдив. Те предоставят иновативно обслужване на клиенти от цял свят на над 50 езика и са компанията с най-голям брой служители, обслужващи гейминг индустрията в България, като поддържат едни от най-популярните компютърни игри на над 15 езика.



Електронните спортове се практикуват в електронна среда, така че периодите на дистанционно обучение през последните дев учебни години не създават трудности за играчите. В контекста на изолацията дори се наблюдават някои позитивни аспекти на електронните спортове. Учениците продължават да участват в отборни дейности, да развиват социалните си умения, уменията си за вземане на решения и решаване на проблеми, и да се забавляват.



Също както при традиционните спортове, играчите тук се учат да приемат както победите, така и пораженията, показвайки спортсменско поведение и уважение към опонентите си. Други ползи на електронните спортове са социалната интеграция – достъпни са за всички, и дават възможност за създаване на нови приятелства и позитивни емоции, създават чувство за принадлежност, постижение и признание. По време на заниманието учениците също така се учат как да се държат в онлайн гейминг среда и имат шанс за първи път да бъдат част от официална училищна спортна дейност.



В основата си електронните спортове пък представляват социална дейност, която насърчава лидерството, работата в екип, комуникацията, аналитичното мислене, дигиталните и кибер умения и още много други ценни качества, търсени от всеки работодател.



По време на финалната фаза на лигата на 25.06 и 26.06 освен купа и медали, победителите получиха и предметни награди, осигурени от официалния ни партньор TELUS International Bulgaria. Също благодарение на тях, съвместно School Esports League и TELUS International Bulgaria отново планират дарение на компютри и монитори на част от училищата участващи в лигата, които ще се използват не само за целите на клуб "Гейминг концепции“, но и ще обновят частично материално-техническата база на училищата.