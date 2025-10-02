На 6 октомври 2025 г. (понеделник) от 16:00 ч. Висше училище по мениджмънт ще даде официален старт на новата академична 2025–2026 година. Тържествената церемония ще се състои в Конферентната зала на ул. "Оборище“ 13А, ет. 4, Варна.Събитието ще събере новоприети студенти, преподаватели и гости на университета. В програмата са включени приветствия от ръководството, вдъхновяващи речи от преподаватели и партньори, както и възможности за срещи и запознаване между студентите.