ВУМ-Варна с ярко участие в Националния кулинарен форум "Chef’s Secrets – Еволюция на вкуса" 2026
През двата дни на форума щандът на ВУМ се радваше на изключително голям интерес. Представители на отдел "Прием“, преподаватели и студенти разговаряха с ученици, родители и гости на събитието, като ги запознаха с образователните програми на университета, условията за кандидатстване, както и с възможностите за стажове и професионална реализация във висококатегорийни ресторанти и хотели, включително и такива със звезди "Мишлен“.
Особен акцент бяха кулинарните демонстрации, представени от студенти на Института по кулинарни изкуства под ръководството на шеф Хю Бутен – директор и главен шеф инструктор. Студентите Сандрина Янева и София Ковалевска впечатлиха публиката с ястието Еленски стек със сладки нотки – троен шоколадов сос, морковено пюре с карамелизиран крем, глазирани бейби моркови, мариновано червено цвекло и гел от запечен портокал. Техните колеги Тома Горанов и Огнен Раденович представиха оригинален десерт – Бананова нитро панакота, който също предизвика силен интерес сред гостите.
Форумът се превърна в реална възможност за професионално развитие за студентите на Института по кулинарни изкуства. Те създадоха ценни контакти в индустрията, обмениха опит с утвърдени професионалисти и се завърнаха вдъхновени с нови идеи и мотивация. Участието им за пореден път доказа, че съчетанието от талант, страст и дисциплина е ключът към успешна кариера в кулинарния свят.
По време на събитието екипът на ВУМ имаше и удоволствието да подкрепи млади и амбициозни ученици, които активно се включиха в организацията на форума, подпомагайки логистиката и координацията. В знак на признание за тяхната отдаденост и мотивация, най-активните участници бяха отличени със специални мотивационни стипендии за обучение във Висше училище по мениджмънт – реална стъпка към бъдещо образование в международна академична среда.
Екипът на ВУМ изказва своята искрена благодарност към организаторите от Българската асоциация за кулинарна култура, както и специално към Тони Иванов и Петър Йоргов, за високия професионализъм, отличната организация и вдъхновяващата атмосфера, превърнали форума в истински празник на вкуса и креативността.
Участието на ВУМ в Националния кулинарен форум "Chef’s Secrets – Еволюция на вкуса“ 2026 още веднъж затвърди ангажимента на университета към практическото обучение, подкрепата на младите таланти и активната връзка с професионалната кулинарна индустрия.
