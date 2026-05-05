Висше училище по мениджмънт (ВУМ) стартира мащабна доброволческа инициатива под надслов "30 добри дела за 30 години ВУМ“. Кампанията обединява академичната общност и млади хора от различни държави в реализирането на обществено полезни дейности с реален социален ефект.
Инициативата включва разнообразни дейности в сфери като благотворителност, екология, образование, здраве и обществена ангажираност. Основната ѝ цел е да насърчи активното участие на младите хора в доброволчески каузи и да създаде устойчиво въздействие върху местната общност.
Началото на кампанията бе поставено с участие на ВУМ в благотворителната инициатива "Аз вярвам и помагам“, където университетът дари 48 кг пластмасови капачки в подкрепа на социални каузи. В акцията се включиха студенти, преподаватели и административен персонал.
Създаден през 1996 г., ВУМ отбелязва своята годишнина по иновативен начин – чрез поредица от добри дела, които отразяват ценностите на институцията и нейната мисия за обществен принос и развитие на отговорни млади лидери.
Реализацията на инициативите ще продължи до края на октомври 2026 г., като подробности за предстоящите събития ще бъдат публикувани на официалните комуникационни канали на университета.
