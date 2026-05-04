От академичната 2026/2027 година Висше училище по мениджмънт (ВУМ) стартира дистанционна форма на обучение за програмите "Хотелски мениджмънт“ (ОКС "Бакалавър“) и "Международен туризъм“ (ОКС "Магистър“). Новата възможност е насочена към кандидат-студенти, които желаят да съчетаят успешно професионалното си развитие с придобиването на висше образование.

Програмите се преподават изцяло на английски език и позволяват обучение от всяка точка на света, като същевременно дават възможност за гъвкаво съчетаване с работа и лични ангажименти.

Секторът на туризма продължава да бъде сред най-динамично развиващите се индустрии в България, което води до нарастващо търсене на квалифицирани специалисти. В този контекст дистанционното обучение предлага ефективно решение за всички, които не желаят да правят компромис между образование и кариера.

С над 30 години опит в подготовката на специалисти в сферата на туризма и хотелиерството, ВУМ предлага програми с ясно изразена практическа насоченост, съобразени с изискванията на бизнеса и международните стандарти. Именно този последователен фокус върху качеството на обучението и връзката с индустрията намира своето признание и в престижни международни и национални класации.

През 2025 г. магистърската програма "Международен туризъм“ на ВУМ е класирана на 10-то място в света в класацията Eduniversal Best Masters. Според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 г., университетът заема второ място в професионално направление "Туризъм“.

Обучението в дистанционна форма се организира въз основа на учебната документация за съответната специалност в редовна форма на обучение и е равнопоставено на нея по отношение на съдържанието на подготовката, изисквания брой кредити, дипломата за придобита образователно-квалификационна степен и професионалната квалификация. Учебният процес се осъществява преимуществено чрез средства за електронно обучение и електронно управление с отдалечен достъп до учебни дейности, ресурси, оценяване и административни услуги.

Всички семестриални и държавни изпити в неприсъствен формат се провеждат дистанционно чрез система за електронно оценяване и изпитване. Когато това съответства на спецификата на обучението, могат да се предвиждат и присъствени периоди, които не могат да надвишават 15% от общия брой часове по учебния план на съответната специалност в редовна форма на обучение.

Повече информация за програмите и кандидатстудентския процес може да бъде получена от отдел "Прием“ на имейл admissions@vum.bg, както и на сайта www.vum.bg