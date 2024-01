ВВМУ се включи в международна среща по проект за морски симулации

© Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ се включи в третата международна партньорска среща по проекта UTMMS – The Usage of Multipurpose Tasks in Maritime Simulation. Той се финансира от програма Еразъм +“. Общият му бюджет е 250 000 евро. По проекта работи консорциум от партньори от Турция, Гърция, Испания, Хърватия, България и Дания.



По време на срещата, която се проведе в Морския факултет на Университета в Риека - Хърватия, бяха представени напредъкът в изпълнението на проекта, неговите цели и очакваните резултати.



UTMMS има амбицията да отговори на нуждите от работна сила в областта на корабоплаването, като инвестира в професионалното обучение на бъдещите кадри. В рамките на проекта партньорите ще разработят програма за интерактивна лабораторна симулация на машинно отделение в реални условия. Програмата ще включва и системно приложение в машинното отделение, теории и процедури, в които може да се наблюдава развитието в компетенциите на включените в обучението.



На срещата бяха представени и начини за внедряване на технически елементи в 3D симулация на виртуалното пространство на машинното отделение на кораба. Този начин на обучение ще подобри професионалната подготовка на морските инженери в дистанционно обучение.



Продължителността на проекта UTMMS е до 30 декември 2024 г., съобщиха от Областния информационен център във Варна.