ЗАРЕЖДАНЕ...
Валежи и гръмотевици по части от Черноморието в началото на новата седмица
©
Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Температурите във Варна ще са между 19° и 26°.
Над планините облачността често ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.
Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 44 мин. и залязва в 20 ч. и 13 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 29 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 51 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще е без съществена промяна.
Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд.
В сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Температурите постепенно ще се повишават.
През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите постепенно ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.
Още от категорията
/
Варненец с предупреждение: Очакваме тази изключително натоварена улица да пропадне всеки момент и да остане изолирана
22.08
Вижте новата "Мис Варна"
22.08
Варненец: Предлагам Морската градина да бъде защитена с ограда, а вечер да се заключва и да има охрана
21.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.