Вандалска проява възмути жителите на Варна!Една от кокетните чешми в центъра на града осъмна напулно разбита. Тя се намира в градината до Севастопол."Кипят от енергия тийновете, но няма къде да я влагат и това е резултата - трошим, гърмим с пиратки, проявяваме агресия, насилие...""Масово хлапетиите на от 12 до 16 са изтрещели тежко, гледам ги из града дори посред бял ден не се притесняват да трошат и да се правят на интересни и на "биткаджии", изтървано възпитание и много социални мрежи..."След поредната вандалщина, хората отново повдигат темата за по-голям контрол, видеонаблюдение и полиция.