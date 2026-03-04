Вандали отново вилняха в центъра на Варна
Една от кокетните чешми в центъра на града осъмна напулно разбита. Тя се намира в градината до Севастопол.
"Кипят от енергия тийновете, но няма къде да я влагат и това е резултата - трошим, гърмим с пиратки, проявяваме агресия, насилие..."
"Масово хлапетиите на от 12 до 16 са изтрещели тежко, гледам ги из града дори посред бял ден не се притесняват да трошат и да се правят на интересни и на "биткаджии", изтървано възпитание и много социални мрежи..."
След поредната вандалщина, хората отново повдигат темата за по-голям контрол, видеонаблюдение и полиция.
