Вандали обезглавиха красива пластика във Варна. Това е скулптура на Венера, която бе монтирана на ремонтираното в началото на това лято водно огледало в къта за майки с деца под Летния театър в Морската градина.

Пластиката бе монтирана като край нея бликаше водя и я обливаше, а по този начин доставяше приятно настроение у минувачите.

Красивата зона "Екзотика" или "Тропика" - кът за майки с деца под Летния театър,  е създаден през 1971 година от инж. паркостроител Николина Савова-Михова на мястото на някогашната лятна читалня. През годините са правени няколко ремонта. Имаше и множество пейки, над част от тях бяха изградени перголи за каскадни растения. Перголите отдавна ги няма, вече ги няма и пейките.

Вече под ударите на вандалите е попаднала и главата на пластиката.