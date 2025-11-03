Това е скулптура на Венера, която бе монтирана на ремонтираното в началото на това лято водно огледало в къта за майки с деца под Летния театър в Морската градина.
Пластиката бе монтирана като край нея бликаше водя и я обливаше, а по този начин доставяше приятно настроение у минувачите.
Красивата зона "Екзотика" или "Тропика" - кът за майки с деца под Летния театър, е създаден през 1971 година от инж. паркостроител Николина Савова-Михова на мястото на някогашната лятна читалня. През годините са правени няколко ремонта. Имаше и множество пейки, над част от тях бяха изградени перголи за каскадни растения. Перголите отдавна ги няма, вече ги няма и пейките.
Вече под ударите на вандалите е попаднала и главата на пластиката.
Вандали с нови набези в Морската градина на Варна, посегнаха и на това
