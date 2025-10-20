Вандали трошат електрическите кутии на уличните лампи във Варна, след което градат и кабелите. За проблема сигнализираха от районната администрация в "Младост“. За решаването на проблема ще се подходи както и в други части на града – чрез поставяне на заключващи механизми.Продължават основните ремонти на ключови улици – "Мечтание“, "Поп Димитър“ и "Кап. Райчо“. Освежена е хоризонталната маркировка около училища и детски градини, информираха от район "Младост“ на днешната оперативна среща в сградата на Община Варна.От район "Одесос“ съобщиха, че на ул. "Македония“ е изграден нов джоб за контейнерите за смет, а около две детски ясли – "Щастливо детство“ и "Зайо Байо“ – са отстранени дефекти по тротоарите. Предстои възлагането на ремонти на пропадания по уличната настилка – по ул. "Девня“, която е в гаранция, както и по улиците "Михаил Колони“ и "Александър Дякович“. Екипи на района ще направят и нов обход за проверка на състоянието на дъждоприемните шахти, уточни районният кмет.От район "Приморски“ също докладваха за текущи дейности и проблеми по пътната рехабилитация.