Вандали трошат ел.кутиите на уличните лампи във Варна
Продължават основните ремонти на ключови улици – "Мечтание“, "Поп Димитър“ и "Кап. Райчо“. Освежена е хоризонталната маркировка около училища и детски градини, информираха от район "Младост“ на днешната оперативна среща в сградата на Община Варна.
От район "Одесос“ съобщиха, че на ул. "Македония“ е изграден нов джоб за контейнерите за смет, а около две детски ясли – "Щастливо детство“ и "Зайо Байо“ – са отстранени дефекти по тротоарите. Предстои възлагането на ремонти на пропадания по уличната настилка – по ул. "Девня“, която е в гаранция, както и по улиците "Михаил Колони“ и "Александър Дякович“. Екипи на района ще направят и нов обход за проверка на състоянието на дъждоприемните шахти, уточни районният кмет.
От район "Приморски“ също докладваха за текущи дейности и проблеми по пътната рехабилитация.
