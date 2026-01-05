Вандалите не почиват и по празниците: Отново посегнаха на ел.табла по Аспаруховия мост
"Вадналите не спят, за тях почивен ден няма!“, пишат читатели на Varna24.bg, които изпратиха снимката.
От нея е видно, че е потрошено ел.табло на моста над жп релсите. А защо той е част от Аспаруховия мост, припомнете си ТУК.
