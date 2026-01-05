Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За потрошени ел.табла, от които опасно стърчат кабели, по уличното осветление на Аспаруховия мост, сигнализираха наблюдателни варненци.

"Вадналите не спят, за тях почивен ден няма!“, пишат читатели на Varna24.bg, които изпратиха снимката.

От нея е видно, че е потрошено ел.табло на моста над жп релсите. А защо той е част от Аспаруховия мост, припомнете си ТУК.