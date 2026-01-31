Видео във Facebook показа как младежи вандалстват пред заведение във Варна.На кадрите се виждат 4 момчета, събрали се пред бар. Единият от тях тръгва с ритник към вратата на нощното заведение, при което се чупи стъкло.Това деяние не остава незабелязано и две момичета не се забавят да излязат от бара и да се скарат на момчетата. След това вандалът и приятелите му си тръгват.Случката провокира доста коментари, доста от тях на възмутени граждани и повдигна въпроса за възпитанието и чувството за безнаказаност.