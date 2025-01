"Варна Лит" търси 20 млади таланти

© Варна Лит СНЦ "Международен литературен фестивал "Варна Лит“ търси таланти в писането на текст за сцена сред варненските гимназисти на възраст над 15 години. Сдружението, популярно със създаването на един от най-обичаните литературни фестивали в България и с успешната реализация на литературния еко проект "Зелени приказки“, започва нов проект, насочен към стимулиране и подкрепа на литературните изяви сред подрастващите. Той се нарича "Ателие за творческо писане“ и негов автор е Даниела Цочева – един от организаторите и вдъхновители на всички инициативи на "Варна Лит“.



"Ателие за творческо писане“ се финансира от Национален фонд "Култура“ по програма "Любителско изкуство“, направление "Литература“, а лектори в него ще бъдат Захари Карабашлиев и Мария Касимова – Моасе. В екипа на проекта са преподавателят по български език и литература Росица Димитрова и дългогодишният ръководител на ЛК "Касталия“ към ОДК-Варна Магдалена Маркова.



Учениците от 8 до 12 клас от община Варна, желаещи да участват, трябва до 02.02.2025 г. да попълнят и изпратят специалния онлайн формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/2TiKpLoJuiWASfTs6



Ще бъдат избрани 20 участници за сформиране на два класа от по десет души, които заедно с лекторите ще работят по създаване на драматургични текстове. Занятията ще се осъществяват в Социалната чайна във Варна по предварително уточнен график, а срещите с менторите ще бъдат присъствени и дистанционни в съботните дни в периода февруари – май 2025 г.



"Знаем, че има пишещи и талантливи ученици във Варна и искаме да сме част от сбъдването на техните мечти. Ако искате да се развивате в сферата на писането и драматургията – участвайте!“, обръщат се организаторите към гимназистите във Варна в поканата си към тях на www.varnalit.com.



Ателието за творческо писане ще бъде открито официално на 16.02.2025 г. със среща в Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ - Варна. Курсът ще завърши с тържество и представяне на сцена на част от създадените творби в началото на месец юни в двора на Археологическия музей във Варна.



Участниците ще получат дипломи за проведеното обучение.



Текстовете, създадени в "Ателие за творческо писане“ и кратки учебни видеа от работата с лекторите ще бъдат предоставени за безплатно ползване от ръководители на театрални школи и от училища, работещи по национална програма "Заедно в изкуствата и спорта“.



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“ по програма "Любителско изкуство“.



Допълнителна информация за екипа и лекторите:



Даниела Цочева е икономист, предприемач и лектор в сферата на бизнеса и предприемачеството. През 2017 г. основава със съмишленици Международен литературен фестивал "Варна Лит“ и дейно участва в кандидатстването, отчитането, творческата програма и реализирането на всички проекти.



Росица Димитрова е преподавател по български език и литература в гимназиален етап, с опит в преподаването на бизнес и маркетингови комуникации в туризма. Участвала е като член на жури в конкурси за творческо писане на МЛФ "Варна Лит“ през 2021г. и 2023 г. Участник в любителски театрален състав към ТА "Питър Пан“ към ДКТ - Варна за възрастни и деца. Ръководител на проект към НП "Заедно в изкуствата и спорта“ в ПГ по текстил и моден дизайн – театрално студио "Сетива“.



Магдалена Маркова е завършила Българска филология в ШУ "Константин Преславски“. Преподавател е по Литературно творчество в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, град Варна. Основател е на литературен клуб "Касталия“, в който ежегодно се обучават над 60 деца и младежи от 8 до 19-годишна възраст.



Захари Карабашлиев е български писател, драматург и кино-сценарист. Автор е на романите "Рана“ 2023, "Опашката" 2021, "Хавра" 2017, "18% сиво“ 2008,



"Жажда"(повест 2019), на сборниците с разкази “Кратка история на самолета"(2009), "Симетрия"(2011), "Не толкова кратка история на самолета"(2018) и др. Негови пиеси, поставяни на сцена в България и чужбина са: "Неделя вечер"(2009, 2024), "Опашката"(2022), "Талант"(2022), "Лисабон"(2024), "Откат"(2010), както и радиопиесите "Жажда" 2020 и "Неделя вечер" (2012). По негови сценарии са снимани филмите: "18 % Grеy" (2020), "Twice Upon A Time In The West"(2014), а по негови разкази - късометражните "Непознати", "Запетаята", "Торта" и др.



Мария Касимова-Моасе е писателка, журналистка и преподавателка по творческо писане. Автор е на романите "Балканска рапсодия", "Записки от Шато Лакрот“ и "Записки от Шато Лакрот: резиденция Злокучане", сборниците "Близки срещи със смесени чувства" и "Монолози". Нейни драматургични текстове са пиесите "Пораймос в три истории", "Коридорът", "ЕлисаWCета", "Монолози на нечутите", "Когато той и тя…" и "На ръба на здравия разум". Всички те са поставяни на сцена, с изключение на "ЕлисаWCета", чието реализиране предстои.