Единадесетото издание на националното състезание за креативни умения "Varna Spaghetti Engineering“ ще се проведе на 1 ноември – Деня на народните будители, в Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет. То ще събере отбори от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия от Варна, Шумен, София, Велико Търново и Бургас. Организатор е катедра "Строителство на сгради и съоръжения“ към Архитектурния факултет на ВСУ "Черноризец Храбър“, отличена с награда "Варна“ за принос в инженерното образование.Тази година ученическите отбори ще проектират и изградят плоска покривна конструкция, поддържана само от една колона – архитектурно-конструктивно решение, което демонстрира както техническите знания, така и креативни, и практически умения. Конструкцията трябва да бъде с височина не по-малка от 50 сантиметра, да покрива възможно най-голяма площ и да понесе концентриран товар от поне 300 грама, приложен в най-отдалечените от колоната части. Задачата изисква отборите да намерят оптималното съчетание между геометрия, здравина и икономичност на материалите, като приложат знания по физика, математика, строителна механика, сградостроителство, дървени, стоманени и стоманобетонни конструкции. Всеки екип ще разполага с 180 минути и ограничени ресурси – два пакета спагети с общо тегло един килограм и пистолет за горещ силикон с 15 пълнителя. По време на изпитанията пред журито екипите ще натоварват сами своите конструкции, като тежестите ще се добавят поетапно, докато спагетеното съоръжение загуби устойчивост.Всеки отбор се състои от трима ученици и един студент-консултант от специалностите "Архитектура“ или "Строителство на сгради и съоръжения“ във Варненския свободен университет. Студентите ще подпомагат участниците при избора на конструктивна схема и при изпълнението. Журито, съставено от представители на камарите на строителите, на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране, ще оценява покривите по четири критерия – сложност, икономичност, носимоспособност и оригиналност."С всяко издание на "Varna Spaghetti Engineering“ поставяме пред участниците все по-сложно предизвикателство, което изисква не само технически умения, но и задълбочени STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) познания и креативно мислене. Целта е да покажем, че инженерното мислене започва с осъзнаване на основите на устойчивостта – дори когато материалът е толкова крехък, колкото спагетите“, споделя доц. д-р инж. Дария Михалева, ръководител на катедра "Строителство на сгради и съоръжения“.Концепцията за покрив, поддържан само от една колона, намира приложение в реални архитектурни решения по света. Сред най-интересните примери са "Обърнатите чадъри“ в Нанджинг, Китай; моторизираните слънчеви чадъри в Саудитска Арабия; къщите-гъби в САЩ и др. Те показват, че дори на пръв поглед нестабилна конструкция може да постигне впечатляваща устойчивост, ако геометрията и материалите са използвани разумно.В 11-те си издания "Varna Spaghetti Engineering“ изгражда мост между професионалните гимназии, университета и строителният бранш. През годините предизвикателствата стават все по-нестандартни и сложни – кула от спагети с височина 282 сантиметра стана победител през 2023 година, а миналата година мост от 800 грама спагети издържа натоварване от 12,5 килограма. Тези резултати показват, че с креативност и инженерно мислене могат да се реализират устойчиви конструкции дори с нестандартни материали.