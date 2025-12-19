В навечерието на Коледа и Нова година, от 20 до 22 декември, ще се проведе едно от най-значимите зимни културни събития в морската столица - Varna Winter Fest, за да превърне Варна в музикален център за фенове от цялата страна и да добави стойност на празничното настроение. Фестивалът ще се проведе в рамките на три дни (20, 21 и 22 декември) и включва богата програма, разпределена на няколко сцени и локации.Първият фестивален ден, 20 декември (събота), ще се състои в Двореца на културата и спорта (ДКС), където на сцената на зала "Конгресна" ще излезе легендарният Горан Брегович със своя неповторим почерк, познат цял свят и разбира се, заедно с неотразимия "оркестър за сватби и погребения". На сцената в този ден ще излязат още и музикантите на Оркестър "Карандила". В рамките на фестивалната програма, в събота вечерта, в клуб MAZE (Urban Stage), публиката ще има възможността да се наслади на музиката на DJ Dan, Deep George, както и на любимката на младото поколение Мила Роберт, които ще представят своите модерни стилове.На 21 декември (неделя) музикалният форум продължава с артистите SECTA, DJ Marti G, SPENS и Georgio Di Mare, които ще пренесат автентичния си почерк в сърцето на MAZE (Urban Stage).Финалът на 22 декември (понеделник) ще отбележи силен завършек с участието на специален гост, който организаторите пазят като енада на публиката. Програмата включва и официално afterparty в клуб MAZE (Urban Stage) начело с Jahmmi Youth, DJ Dan, Deep George и Rocky, което ще удължи фестивалното преживяване.Varna Winter Fest има за цел да утвърди морската столица като културен център и през зимния сезон, обединявайки различни музикални жанрове, поколения и публики, посочват организаторите. Инициативата се осъществява по проект, с финансовата подкрепа на Фонд "Култура" към Община Варна.Билети за музикалното събитие могат да бъдат закупени в мрежата на https://www.eventim.bg/bg/, https://bilet.bg/bg и на касите на ДКС.