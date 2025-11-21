Варна бе домакин на форум, поставящ фокус върху устойчивия туризъм
Домакин на събитието бе Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството си на ротационен председател на Програмата, съвместно с Управляващия орган - Регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг, Франция.
С бюджет от около 300 милиона евро Програма "Евро-МЕД" подкрепя мерки в об-ластта на устойчивия туризъм и въвеждането на иновативни идеи с цел опазване на природните ресурси, насърчаване на прехода към кръгова икономика, адаптиране към изме-нението на климата, по-добро управление на териториалното сътрудничество и др.
Заседава и Комитетът за наблюдение на програмата, на което беше одобрена рамката на предстоящата шеста целева покана за подбор на проекти с бюджет от 30 милиона евро. Тя ще бъде отворена в началото на 2026 г. и ще бъде насочена към надграждане на успешни партньорства с доказан потенциал за устойчиви резултати. По време на събитието бяха представени четири успешно изпълнявани проекта с практическа насоченост от Варна (България), Лисабон (Португалия), Сараево (Босна и Херцеговина) и Жабляк (Черна гора). Особен интерес предизвика проектът, изпълняван от Института за рибни ресурси, насочен към развитие на кръгова икономика и устойчива аквакултура в Черно море, съобщи МРРБ.
"За нас е важно програми като "Евро-МЕД" да станат по-привлекателни не само за местните и държавните организации, но и за гражданското общество, академичните среди и бизнеса, за да може ползите от сътрудничеството да стигнат до хората“, заяви Десислава Георгиева - директор на дирекция "Управление на териториалното сътрудни-чество“, МРРБ.
Участниците високо оцениха българското домакинство, както и приноса на страната ни към развитието на партньорствата в Средиземноморието и Югоизточна Европа. Конференцията във Варна беше определена като силна платформа за обмен на идеи и решения, насочени към по-устойчиво и свързано бъдеще на региона. За България домакинството беше и възможност да покаже своята активност в програмата. Страната ни се нарежда сред държавите с най-бързо растящо участие - вече 37 български организации работят по съвместни проекти, а партньорите определят приноса им като ключов за успеха на инициативите. Това утвърждава България като надежден и предпочитан партньор в Средиземноморския регион.
Във форума участие взеха представители на Управляващия орган и Съвместния секретариат на програмата, Генерална дирекция "Регионална и селищна политика“ към Европейската комисия, представители на националните органи от партниращите дър-жави, местни власти и водещи партньори от действащи проекти, както и други заинтересовани страни.
