Варна чества Съединението! Вижте програмата
Ето каква е тя:
Пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на пл. "Независимост" възпоменанието започва с полагане на венци и цветя с военен ритуал. Следва шествие от паметната плоча по бул. "Мария Луиза", до паметника на загиналите в Сръбско-българската война в градинката до Археологическия музей. Там ще бъде отслужена заупокойна молитва и проведена церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал. В Бургас военен ритуал по поднасяне на венци и цветя ще се проведе на паметника на загиналите от 24-ти пехотен Черноморски полк, в района Военен клуб Бургас с участието на военнослужещи и представителна част от формированията, дислоцирани в района на военното формирование 32890.
