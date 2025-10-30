Административен съд – Варна на даде ход на дело, образувано по жалба на Сдружение "Варна диша“, Сдружение "Български алианс за достоен живот“ и Политическа партия "Зелено движение“. Тя е против решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на международен и конгресен център“.Съдът отложи разглеждането на делото в открито съдебно заседание за 26 ноември 2025 г. в 16:30 ч. Това се налага, поради нередовно призован жалбоподател, информираха от пресцентъра на Административен съд - Варна.