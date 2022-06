Варна е домакин на Национална конференция по въпросите на обучението по физика

© 50-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика ще се проведе във Варна в периода 02.06-05.06.2022 г., съобщиха от ЦПЛР – НАОП "Николай Коперник“. Събитието е на тема "Kлиматичните промени и образованието по физика“ и се организира от Съюза на физиците в България (СФБ) и МОН, а съорганизатори са Община Варна, Институтът за изследване на климата, атмосферата и водите - БАН, Фондация "Еврика“, ЦПЛР – НАОП "Николай Коперник“ с медийното партньорство на Национално издателство "Аз Буки“, сп. "Светът на физиката“ и интернет сайтовете Наука OFFNews и MediaBricks.bg.



Официалното откриване на конференцията ще бъде на 4 юни 2022 г. от 15:00 часа в зала "Пленарна“ на Община Варна. Почетен председател на организационния комитет е кметът Иван Портних, а събитието се провежда под патронажа на министъра на образованието и науката.



Събитието е ежегоден национален форум, на който се срещат учители и експерти по физика от областта на средното образование, преподаватели в университети, научни изследователи и представители на институциите, които се нуждаят от кадри в областта на научните изследвания и техните приложения в областите на иновациите, технологиите и националната икономика. Темата на конференцията "Климатичните промени и образованието по физика“ бе избрана и уточнена след обсъждания в Управителния съвет на Съюза на физиците в България и на избрания Национален организационен комитет.



Един от аргументите за избор на темата е приетата на пленарната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк на 2 декември 2021 г. по предложение на Международния съюз за чиста и приложна физика (IUPAP) резолюция за провъзгласяването на 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие – МГФНУР (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD). Събитията през IYBSSD ще се съсредоточат върху връзките между фундаменталните науки и целите за устойчиво развитие. Фундаменталните природни науки и в частност физиката имат съществен принос за осигуряването на основните средства за справяне с решаващите предизвикателства пред човечеството днес.



Тематиката на конференцията обхваща широк кръг въпроси, свързани както с учебното съдържание в средното образование по човек и природа, физика и астрономия, така и с подходите за въвеждане на знания за климатичните промени и устойчивото развитие; особености на преподаването на физически специалности в различни висши училища (ВУ), свързани пряко или косвено с климата, опазването на околната среда и намаляването на въздействието на човечеството върху нея. Засегнати са и интердисциплинарни теми и изследвания, тъй като всички елементи на околната среда са свързани помежду си и влизат в сложни взаимодействия в условията на климатични промени.



По време на срещата ще бъдат връчени и наградите по физика "Акад. Матей Матеев“ на Международната фондация "Св. св. Кирил и Методий“ за учители с най-голям принос при откриването и развитието на млади таланти в областта на физиката и астрономията и за постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда. Преди закриването на конференцията ще бъде проведена дискусия на тема: "Климатичните промени в образованието по физика“.



В рамките на 50-ата Национална конференция със съдействието на фондация "Еврика“ ще бъде проведена и традиционната Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема "Физика, околна среда и климатични промени“, Национален конкурс за есе на тема "Физика, физици и околна среда“ и Национален фотоконкурс "Физика и климат“.