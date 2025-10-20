ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна е домакин на "Робо лига 2025-2026"
©
Първият кръг ще се състои на 15. и 16. ноември 2025 г. в Технически университет – Варна. Желаещите да участват в надпреварата могат да се регистрират ТУК.
Повече за състезанието можете да научите ТУК. (тук трябва да се закачи приложения pdf, тъй като стои миналогодишния).
Въпросите си към организаторите отправяйте на следния мейл: roboleague@tu-varna.bg
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.