Факултетът по изчислителна техника и автоматизация към Техническия университет във Варна, съвместно с Професионална гимназия по електротехника в морския град и партньори от бизнеса, за втора поредна година организират състезание по роботика "Робо лига 2025-2026", което ще се проведе на шампионатен принцип в три кръга.

Първият кръг ще се състои на 15. и 16. ноември 2025 г. в Технически университет – Варна. Желаещите да участват в надпреварата могат да се регистрират ТУК.

Повече за състезанието можете да научите ТУК. (тук трябва да се закачи приложения pdf, тъй като стои миналогодишния).

Въпросите си към организаторите отправяйте на следния мейл: roboleague@tu-varna.bg