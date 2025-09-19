На 25 септември в Градската художествена галерия ще бъде открита световната изложба "Мозайка от рисунки, думи, материя", а на 27 септември в Икономическия университет ще се проведе Форум Реджо ЕмилияВ края на месеца Варна ще бъде домакин на две международни културно-образователни събития - световната пътуваща изложба-ателие "Мозайка от рисунки, думи, материя", която ще бъде официално открита на 25 септември (четвъртък) в Градската художествена галерия "Борис Георгиев" и Форум Реджо Емилия, който ще се проведе на 27 септември (събота) в зала Аула на Икономическия университет.Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна и е част и от общинската политика, дългосрочна стратегия и стремеж към повишаване качеството и ефективността на ранното детско образование. Събитието отправя интересна покана към възрастните - да видят детето като страстен и задълбочен изследовател, който създава знания в диалог с другите и в този процес да потърсят и събудят детето в себе си, поглеждайки с нови очи към обикновени и широко приложими материали като хартия или пластмаса. Целта е публиката да преоткрие радостта от взаимодействието, експериментирането и изобретяването.Интерактивното събитие ще се състои в мултимедийна среда и творчески преживявания за "деца от 4 до 94" в безплатните работни ателиета от 30.09. до 11.10.2025 г. До края на годината изложбата ще пътува до София, където ще зарадва публиката на "Музейко". "Мозайка от рисунки, думи, материя" води началото си от едноименната книга-каталог на издателство Reggio Children, която обикаля по света повече от десетилетие и дава поглед към образователния подход на италианския град Реджо Емилия. Реализацията на инициативата в България е част от стремежа на Община Варна да установи ползотворен и устойчив контакт с италианския град, където този подход е възникнал и се прилага и до днес, вдъхновявайки хиляди хора по света.Следвайки тези стъпки към качествено ранно детско образование, на 27.09 (събота) в зала Аула на Икономическия университет ще се проведе Форум Реджо Емилия под надслов "Стоте езика на децата". Събитието ще въведе участниците в една от най-важните педагогически концепции на подхода: многообразието от начини, по които детето учи и се изразява, ще разкаже за практическите инструменти, с които детската ясла и градина могат да запазват и насърчават това многообразие в детската личност.Форумът "Стоте езика на децата" ще събере директори, учители, представители на общината, университетски преподаватели, психолози, медицински специалисти, художници, архитекти, родители, които ще имат възможността да извлекат практически опит лично от италианските експерти Алесия Форгиери - координатор на яслите и градините в Реджо Емилия и Клаудио Шортино от Международния център "Лорис Малагуци".Варна е първата българска община, която целенасочено започва да интегрира елементи от световната образователна философия в местните детски градини - доказателство за това е подписаният в началото на тази година меморандум между кметовете на Варна, София и Реджо Емилия. Освен второто издание на форума "Стоте езика на децата" и изложбата "Мозайка от рисунки, думи, материя" в морската столица предстои да се проведе семинар за професионално развитие на общински детски учители.