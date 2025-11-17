Варна ще посрещне представители на европейски и средиземноморски организации за третото издание на Общия годишен форум в рамките на мисията "Устойчив туризъм“ по програма Interreg Euro-MED. Събитието ще се проведе на 18 ноември 2025 г. в хотел "Черно море“. Форумът, организиран от Dialogue4Tourism и Community4Tourism, ще премине под надслов "Кръговата икономика в туризма: напредък чрез сътрудничество в разширения Средиземноморски регион“.Форумът се организира от проектите Dialogue4Tourism и Community4Tourism и събира представители на водещи европейски и средиземноморски организации, работещи за развитието на устойчиви и иновативни туристически практики. Община Варна е активен партньор по проекта Dialogue4Tourism и ще има ключово участие във форума.Сред специалните гости на форума са Софи Скарвелис от Съвместния секретариат на програмата Interreg Euro-MED, Натали Клотер от UNIMED – Средиземноморския съюз на университетите, както и представители на всички партньорски организации и тематични проекти от евро-средиземноморския регион.Събитието ще бъде открито от Снежана Апостолова, заместник-кмет на Варна, която ще акцентира върху значението на съвместните усилия за изграждане на туризъм, отличаващ се с иновативност, конкурентоспособност и устойчивост и основан на принципите на кръговата икономика.След успешните издания на форума в Словения (2023) и Испания (2024) Варна тази година се превръща в център на европейския диалог за устойчив туризъм. Програмата включва Лаборатории за политики в устойчивия туризъм – обучителни и дискусионни сесии, насочени към изграждане на практически капацитет за прилагане на кръгови стратегии в туризма, както и дискусия по темата за политиките в областта на устойчивия туризъм в разширения Средиземноморски регион.Форумът е и признание за усилията на Община Варна, високо оценени от Европейската комисия чрез участието ѝ в проекта Dialogue4Tourism, да развива устойчив и отговорен туризъм – не само за града, но и като пример за дестинации, които търсят баланс между икономическа жизненост и опазване на околната среда.В следобедната част на програмата участниците ще проведат работна дискусия относно подготовката за следващия програмен период на инициативата, а събитието ще завърши с туристическа обиколка, посветена на символите и културното наследство на Варна.