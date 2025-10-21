ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна е домакин на кино-литературния фестивал CineLibri
©
11-ото издание на фестивала предизвиква зрителите с мотото "Пяната на дните: Проекции на действителността“, вдъхновено от безсмъртния роман на Борис Виан. Този лайтмотив символизира неразривната връзка на изкуството и действителността чрез отразяването на живота в цялото му многообразие със средствата на литературата и киното.
Сред акцентите в програмата е новият шедьовър на Паоло Сорентино "Помилване“. Критиката и широката публика са единодушни, че това е най-силният и безкомпромисен филм на италианския режисьор и сценарист от "Великата красота“ насам. За ролята си на държавен глава, изправен пред морална дилема, актьорът Тони Сервило е удостоен с Купа "Волпи“ на фестивала във Венеция.
В програмата се откроява заглавието "Най-богатата жена на света“ - френско-белгийска драма на режисьора Тиери Клифа с Изабел Юпер в главната роля. Създаден въз основа на действителната история на Лилиан Бетанкур, наследницата на богатството на L'Oreal, филмът беше номиниран за "Странна палма“ в Кан и стана повод за разгорещени дискусии.
Сред най-завладяващите заглавия е новият филм на голямата европейска режисьорка Агнешка Холанд – биографичната драма "Франц“, посветена на една от най-влиятелните фигури в литературата на XX век - Франц Кафка. Филмът е интензивен и чувствен портрет на една личност, която никога не е преставала да търси себе си и да докосва читателите.
Любителите на социални антиутопии и мултижанрови експерименти не бива да пропускат футуристичния трилър "Куче 51“ на режисьора Седрик Хименес. Адаптация по едноименния роман на Лоран Годе, чието действие се развива в близкото бъдеще, филмът изследва последиците от сегрегацията, острото социално противопоставяне, злоупотребите със сигурността и влиянието на компютърните технологии върху обществените институции.
Новият филм на Ребека Злотовски ("Децата на другите“) е мистериозна драма с комедийни елементи, озаглавена "Личен живот“. В този зареден с психологическо напрежение и неочаквани завои филм блестят носителката на "Оскар“ Джоди Фостър – в първата си френскоезична роля, Виржини Ефира и Даниел Отьой.
Адаптация по роман на Микела Мурджа, "Три сбогувания“ на Изабел Койшет е любовно писмо към живота - скъпоценен и мимолетен, деликатно напомняне, че не ценим достатъчно най-големия дар на Земята, който може да ни бъде отнет във всеки един момент.
Поклонниците на грандамата на френската музика Силви Вартан ще имат възможност да видят документалния филм на Ема Константинова по сценарий на Георги Тошев "Силви Вартан. От любов“. С това участието на Силви Вартан в тазгодишната програма на фестивала не се изчерпва. Едно от най-вълнуващите заглавия е "Мама и чудото на живота“ на режисьора Кен Скот - адаптация по действителната история на Ролан Перес, разказана от него в книгата "Майка ми, Бог и Силви Вартан“. Главната роля в този филм се изпълнява от Лейла Бекти, на която партнира самата Силви Вартан.
След като отнесе възторга на публиката на фестивалите във Венеция и Сан Себастиан, новият филм на Франсоа Озон влезе и в програмата на CineLibri 2025. "Чужденецът“ е адаптация по знаменитата творба на Албер Камю, манифест на екзистенциалните идеи за отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света.
Сред останалите акценти в програмата е драматичният трилър "Далауей“, адаптация по романа "Цветя на мрака“ на Татяна дьо Роне, комедията със сантиментална тематика "Моята приятелка Ева“ на добре познатия у нас испански драматург, сценарист и режисьор Сеск Гай ("Труман“, "Истории, които не са за разказване“).
"Невероятният свят на господин Паньол“ ще закрие CineLibri във Варна на 2 ноември. Както подсказва заглавието, филмът пресъздава удивителния живот на Марсел Паньол – драматург, писател и режисьор, един от най-изобретателните и плодовити творци в света от 30-те до 50-те години на миналия век. Режисьорът Силвен Шоме е създал стилистичен шедьовър – визуално богата, красива и лирична анимация.
Домакин на прожекциите по традиция е Фестивален и конгресен център. Всички премиерни заглавия от програмата на CineLibri Варна са достъпни на уебсайта на фестивала.
Още от категорията
/
Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина"-Варна предлага лечение на всички аспекти на хроничната болка
08:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.