Варна е домакин на международен годишен форум за устойчив туризъм
Това каза заместник-кметът на Община Варна Снежана Апостолова в приветствието си към участниците в третото издание на Общия годишен форум в рамките на мисията "Устойчив туризъм“ по програма Interreg Euro-MED. Варна е домакин и активен партньор в събитието, организирано от Dialogue4Tourism и Community4Tourism. Тази година то е под надслов "Кръговата икономика в туризма: напредък чрез сътрудничество в разширения Средиземноморски регион“ и събира в морската столица представители на водещи европейски и средиземноморски организации, работещи за развитието на устойчиви и иновативни туристически практики.
Домакинството на този форум е отражение на нашия ангажимент да играем активна роля в тази трансформация, като подкрепяме сътрудничеството и доброто управление в региона, каза още Снежана Апостолова. Тя акцентира върху значението на съвместните усилия за изграждане на туризъм, отличаващ се с иновативност, конкурентоспособност и устойчивост и основан на принципите на кръговата икономика.
Сред специалните гости на събитието са Софи Скарвелис от Съвместния секретариат на програмата Interreg Euro-MED и Натали Клотер от UNIMED – Средиземноморския съюз на университетите, както и представители на всички партньорски организации и тематични проекти от евро-средиземноморския регион. Апостолова подчерта високото международно ниво на форума и приноса, който подобни събития имат за утвърждаването на дестинация Варна на пазара на туристическите услуги, наред с участието на Община Варна в най-престижните и посещавани туристически изложения в Европа.
Проектът Dialogue4Tourism е един от двата управленски проекта в рамките на Мисията за Устойчив Туризъм по Interreg Euro-MED — заедно с Community4Tourism. Неговата цел е да свърже практиката с политиката и да направи иновациите част от дългосрочните стратегии и процеси на вземане на решения на местно, национално и регионално ниво. Варна е домакин на третото издание на форума след успешното му провеждане в Словения (2023 г.) и Испания (2024г.). В рамките на събитието се провеждат Политически лаборатории за устойчив туризъм — пространства за обучение и обмен, създадени за практическо изграждане на капацитет за прилагане на стратегии за кръгов туризъм, както и дискусия по политиките в областта на устойчивия туризъм в разширения Средиземноморски регион.
