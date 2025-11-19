Варна е домакин на международната конференция "Bridging the Seas – приносът на Interreg Euro-MED към приоритетите на ЕС“, която се провежда днес в хотел "Черно море“. Събитието се организира от Програма Interreg Euro-MED и ще събере представители на европейските институции, национални администрации, местни власти, международни партньорски организации и бенефициенти от различни страни.Програмата включва три последователни кръгли маси, които ще разгледат ключови теми, свързани с европейските приоритети и регионалното сътрудничество. Първата дискусия ще бъде посветена на приноса на Interreg Euro-MED към интелигентните и зелените политики на ЕС и иновативните подходи в проектите, като участие ще вземат представители на тематични, управленски и институционални инициативи, както и експерти от макро-регионалните стратегии.Втората кръгла маса е фокусирана върху практическите аспекти на регионалното и териториалното сътрудничество. Участниците ще обсъдят свързаността между Средиземноморието и Черноморския регион, програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество, както и примери за реално въздействие на проектите върху местни и регионални политики.Третата дискусия ще бъде насочена към значението на разширеното сътрудничество в рамките на Interreg и неговата роля за приближаване на европейските политики до хората и териториите. Ще бъдат представени резултати от участието на страните от ИПА, ползите за бенефициентите и бъдещите възможности за развитие на мрежите. Сред участниците в панела е и заместник-кметът на Община Варна Снежана Апостолова.В края на събитието ще бъдат формулирани основните изводи и послания от деня.