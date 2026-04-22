Варна ще бъде домакин на един от най-значимите образователни форуми в строителния сектор – "Аз мога да строя – DELECTO", организиран от Камарата на строителите в България.

Събитието ще се проведе на 23 април 2026 г. от 09:00 ч. до 14:30 ч. в зала 1 на Учебно-спортен комплекс на ВСУ "Черноризец Храбър". В инициативата участват 80 ученици от 11 професионални гимназии в страната и чужбина. Включват се гимназисти от Варна, Велико Търново, Враца, Перник, Пловдив, София, Стара Загора, Хасково, Ямбол и Сливен. Международното участие е от гимназия "Gaudier-Brzeska" в Saint-Jean-de-Braye, Франция. Младите специалисти ще представят проекти в три направления: Опазване на архитектурното наследство, Споделено пространство за свободното време тип "инсталация" и Сграда тип "павилион".

Участниците ще влязат в ролите на архитекти, инженери, строители и реставратори, демонстрирайки знания, креативност и умения за работа в екип. Проектите ще бъдат оценявани от експертно жури, съставено от утвърдени професионалисти в бранша: Пламен Иванов, предс. на КСБ-Пловдив, Светослав Жеков, предс. на КСБ-Варна; д-р Ирена Радева, началник на РУО-Варна; доц. д-р инж. Дария Михалева, ръководител на катедра "Строителство на сгради и съоръжения" във ВСУ "Черноризец Храбър"; инж. Иван Павлов – предс. на КИИП-Варна; Офелия Николова, дир. на ПГСАГ "Васил Левски"; арх. Пламен Петров от САБ; арх. Стоян Петков, представител на КАБ и ОбС-Варна; инж. Стамат Стаматов, КСБ-Варна; Николай Василев, началник на отдел "Младежки дейности" в община Варна и представители на РДНСК.

Инициативата "Аз мога да строя" стартира през 2009 г. по идея на Пламен Иванов от Камарата на строителите в Пловдив и прераства в национална платформа, обединяваща образование, бизнес и професионални организации. Домакинството на състезанието е част от събитията, включени в календара за 35-та годишнина на ВСУ "Черноризец Храбър" и 30 години от създаването на Архитектурния факултет.

Програма на "Аз мога да строя – DELECTO", 23 април 2026 г.:

09:00 – 09:30 – Регистрация и настаняване, откриване, жребий и представяне на журито

09:30 – 12:00 – Представяне на проекти

12:00 – 12:30 – Обяд

12:30 – 13:40 – Представяне на проекти

13:40 – 14:00 – Кафе-пауза

14:00 – 14:30 – Обявяване на резултатите и награждаване на финалистите