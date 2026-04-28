Варна ще бъде домакин на едно от най-значимите европейски събития в областта на здравето, балнеологията и политиките за активно дълголетие - Healthxchange Summit 2026. Форумът ще се проведе за първи път в България между 11 и 13 май 2026 г. под патронажа на Министерството на туризма и Община Варна. Събитието се организира от Европейската СПА асоциация (ESPA), Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (BUBSPA) и Health Tourism Industry (HTI).

Събитието се утвърждава като авторитетна европейска платформа за стратегически диалог между институции, бизнес и научната общност. HealthXChange Summit 2026 ще събере водещи представители на европейските институции – Европейската комисия и Европейския парламент, учени и медицински експерти от над 20 държави, както и индустриални лидери, уелнес професионалисти и инвеститори. Основен фокус ще бъдат интеграцията на СПА медицината в здравните системи, развитието на устойчив здравен туризъм и насърчаването на активното и здравословно дълголетие в Европа.

Очаква се участие на над 200 делегати, обединени около темите за иновациите в балнеологията и съвременните концепции за дълголетие (longevity). Като платформа на високо ниво, форумът ще спомогне за обмен на идеи и знания, за оформяне на политики и стимулиране на иновациите в здравния туризъм.

В рамките на събитието ще бъде отбелязана и 20-годишнината на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, чийто член е и Община Варна. Със своето богато културно-историческо наследство, природни лечебни ресурси и нарастващ международен профил България и в частност Варна заемат централно място в развиващия се сектор на здравния и уелнес туризъм в Европа.

Официалното откриване на форума е на 12 май 2026 г. (вторник) от 9:00 часа в хотел "Грифид Ноа", КК Златни пясъци.