В петък вечер Заместник-кметът по образованието в Община Варна Павел Попов откри XLII Национална олимпиада по информатика. Морската столица е домакин на престижното събитие за първи път от 2014 г. насам и събира 140 от най-талантливите млади програмисти у нас – ученици от 5 до 12 клас от 17 града в страната.Вашето участие само по себе си е успех, който ви причислява към националния елит в една област, в която България има основания да се гордее с постиженията си. Националният кръг на олимпиадата по информатика е мястото, където ще се поставят основите на бъдещите успехи в науката и технологиите, но ще се изградят и приятелства и чувство за общност. Надявам се тази общност, която ще изградите, да укрепи усещането ви за принадлежност към голямата общност – България и много от вас да изберат именно нашата страна за мястото, където ще развиват талантите си, ще изградят професионална кариера и ще останат да живеят тук, каза в приветствието си към участниците заместник-кметът на Варна.В официалната церемония по откриването на XLII Национална олимпиада по информатика в зала "Пленарна“ на Община Варна участваха още заместник-областният управител Доля Пчелинска, Павлина Стоянова от Регионално управление на образованието - Варна, председателят на Управителния съвет на ИКТ Клъстер – Варна Емил Цанков, Павлин Петков – председател на Съюза на математиците в България – Варна, директорът на МГ "Д-р Петър Берон“ Елеонора Павлова.Националната олимпиада по информатика е най-престижното от ученическите състезания по програмиране и алгоритми в България. Участието в нея откроява бъдещите учени, създателите на технологии, които утвърждават името на страната ни на международно ниво, отбелязват организаторите. Домакин на олимпиадата е варненската Математическа гимназия, която излъчва 9 участници в националния кръг. Призовото класиране е възможност за включване на учениците в националния отбор по информатика.Официалното награждаване на победителите ще бъде на 15.03.2026 г. в зала "Вапцаров“ на Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“.