Представители на Община Варна участваха в европейски форум в Брюксел, посветен на бъдещето на устойчивия и дигитално управляван туризъм. Събитието събра водещи политици, експерти, представители на туристическия сектор и заинтересовани страни от целия Европейски съюз, които обсъдиха актуалните приоритети и предизвикателства в развитието на туризма в Европа.Програмата включваше панели и дискусии, посветени на устойчивата трансформация на туризма, използването на данни и дигитални решения, управлението на туристическите потоци, ролята на местните общности и прилагането на иновативни и регенеративни туристически модели. Участието на ръководители на значими компании и организации в сектора, сред които Global Travel Tech, TUI Group, Tripadvisor, Trivago, Mastercard, Европейската туристическа асоциация и други, очерта настоящите и бъдещите предизвикателства пред туризма в контекста на всеобхватната дигитализация.Част от събитията бяха и неформални разговори и практически обмен на опит между европейски дестинации. Срещите поставиха силен акцент върху необходимостта от устойчив, иновативен и приобщаващ подход към развитието на туризма, както и върху значението на обмена на добри практики между европейските дестинации. Експертите от Община Варна се включиха активно в дискусиите и обмена на опит, представяйки гледната точка, предизвикателствата и добрите практики на Варна като черноморска туристическа дестинация. Участието демонстрира ангажимента на общината към европейските политики и инициативи, насочени към развитие на устойчивия туризъм и засилване на международното сътрудничество в сектора.Срещата завърши със заключителното събитие по проекта Tourism of Tomorrow – Data-Driven Destinations Hub на Европейската комисия. Община Варна е единствената българска община, спечелила участие в престижната пилотна програма. Проектът има за цел подпомагане на туристическите дестинации в прехода им към устойчиво и дигитално управление чрез използване на данни и създаване на Европейски център по компетентности. По време на срещите беше представена визията за неговата роля, както и ключови теми, свързани с устойчивата трансформация на туризма и ролята на данните, дигиталните инструменти и участието на местните общности.В рамките на експертните сесии бяха разгледани различни подходи за ангажиране на посетители и туристи, включително поведенчески модели и комуникационни стратегии. Представени бяха иновативни решения, базирани на данни и изкуствен интелект, за динамично управление на туристическите потоци, както и значението на информираността и активното участие на местните жители за развитието на отговорен и устойчив туризъм. Специално внимание беше отделено на концепцията за регенеративен туризъм (туризъм с добавена стойност за местната среда) и възможностите за прилагането ѝ на ниво дестинация.Практическата част включваше интерактивен формат за директен обмен на опит между дестинациите. Представителите на Община Варна споделиха конкретни действия, предизвикателства и добри практики, свързани с управлението и използването на данни, както и основни акценти от разработения в рамките на проекта план за действие "Препозициониране на Варна с цел удължаване на активния туристически сезон“.В рамките на проекта Варна е включена в клъстера "Подпомагане на развиващите се дестинации за привличане на качествен и устойчив туризъм“, като фокусът на участието ѝ е съобразен с приоритетите на общината и Европейската комисия – привличане на качествени посетители, разработване на индикатори за измерване на устойчивостта, брандинг и промоция, насочени към ключови пазари. Чрез участието си в D3HUB Варна се позиционира като иновативна и устойчиво управлявана туристическа дестинация, готова да прилага съвременни дигитални решения за развитие на туристическия сектор.В заключителната сесия бяха очертани основните изводи и следващите стъпки за развитието на Европейския компетентностен център и бъдещото сътрудничество на европейско ниво.