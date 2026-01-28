Варна е единствената БГ община в престижна туристическа програма на ЕК
©
Програмата включваше панели и дискусии, посветени на устойчивата трансформация на туризма, използването на данни и дигитални решения, управлението на туристическите потоци, ролята на местните общности и прилагането на иновативни и регенеративни туристически модели. Участието на ръководители на значими компании и организации в сектора, сред които Global Travel Tech, TUI Group, Tripadvisor, Trivago, Mastercard, Европейската туристическа асоциация и други, очерта настоящите и бъдещите предизвикателства пред туризма в контекста на всеобхватната дигитализация.
Част от събитията бяха и неформални разговори и практически обмен на опит между европейски дестинации. Срещите поставиха силен акцент върху необходимостта от устойчив, иновативен и приобщаващ подход към развитието на туризма, както и върху значението на обмена на добри практики между европейските дестинации. Експертите от Община Варна се включиха активно в дискусиите и обмена на опит, представяйки гледната точка, предизвикателствата и добрите практики на Варна като черноморска туристическа дестинация. Участието демонстрира ангажимента на общината към европейските политики и инициативи, насочени към развитие на устойчивия туризъм и засилване на международното сътрудничество в сектора.
Срещата завърши със заключителното събитие по проекта Tourism of Tomorrow – Data-Driven Destinations Hub на Европейската комисия. Община Варна е единствената българска община, спечелила участие в престижната пилотна програма. Проектът има за цел подпомагане на туристическите дестинации в прехода им към устойчиво и дигитално управление чрез използване на данни и създаване на Европейски център по компетентности. По време на срещите беше представена визията за неговата роля, както и ключови теми, свързани с устойчивата трансформация на туризма и ролята на данните, дигиталните инструменти и участието на местните общности.
В рамките на експертните сесии бяха разгледани различни подходи за ангажиране на посетители и туристи, включително поведенчески модели и комуникационни стратегии. Представени бяха иновативни решения, базирани на данни и изкуствен интелект, за динамично управление на туристическите потоци, както и значението на информираността и активното участие на местните жители за развитието на отговорен и устойчив туризъм. Специално внимание беше отделено на концепцията за регенеративен туризъм (туризъм с добавена стойност за местната среда) и възможностите за прилагането ѝ на ниво дестинация.
Практическата част включваше интерактивен формат за директен обмен на опит между дестинациите. Представителите на Община Варна споделиха конкретни действия, предизвикателства и добри практики, свързани с управлението и използването на данни, както и основни акценти от разработения в рамките на проекта план за действие "Препозициониране на Варна с цел удължаване на активния туристически сезон“.
В рамките на проекта Варна е включена в клъстера "Подпомагане на развиващите се дестинации за привличане на качествен и устойчив туризъм“, като фокусът на участието ѝ е съобразен с приоритетите на общината и Европейската комисия – привличане на качествени посетители, разработване на индикатори за измерване на устойчивостта, брандинг и промоция, насочени към ключови пазари. Чрез участието си в D3HUB Варна се позиционира като иновативна и устойчиво управлявана туристическа дестинация, готова да прилага съвременни дигитални решения за развитие на туристическия сектор.
В заключителната сесия бяха очертани основните изводи и следващите стъпки за развитието на Европейския компетентностен център и бъдещото сътрудничество на европейско ниво.
Още по темата
/
Отменени и закъсняващи влакове на Eurostar: Технически проблем причини хаос в тунела под Ламанша
30.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.