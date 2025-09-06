Годината е 1885, датата - 6 септември. Варна е градът, в който новината за Съединението е официално оповестена от княз Александър I Батенберг. Съобщението е направено пред огромно множество от балкона на тогавашната "Телеграфо пощенска станция“, чиято сграда днес не съществува, но се е намирала между Държавния архив и зданието на Съдебната палата във Варна, припомня Moreto.net.В началото на септември княз Александър I Батенберг е на военни учения в Шумен. Той се връща се в манастира "Св. Димитър“ - летния дворец "Сандрово“ (първообраза на "Евксиноград“) и на 6 септември 1885 година сутринта получава известие за събитията в Пловдив. Веднага тръгва за варненската "Телеграфо пощенска станция“. Пристига около 10.00 часа в кортежа на своята свита гвардейци, препускайки с файтон към града и преминавайки през днешната ул. "Мария Луиза“. Ескорта завива покрай сегашната сграда на Държавен архив Варна и достига до варненската "Телеграфо пощенска станция“. Князът влиза забързан към телеграфа на втория етаж. Стои тревожно до апаратчика на телеграфния апарат и разменя съобщения с ръководителите на бунта в Пловдив до изпращане на телеграма, че подкрепя Съединението на Княжество България с Източна Румелия.Населението посреща новината възторжено. По улиците на Варна тръгват шествия, като основна група тръгва от Екзарх Йосиф (Шишкова градинка), отправя се към площад "Мусала“ и старата жп гара Варна. Шествието е съпроводено от духовата музика на 8-ми Приморски пехотен полк и войници. Хората се движат със запалени факли, газеници, лампи и знамена.Около 15.00 часа на шести септември от балкона на "Телеграфо пощенската станция“ пред събралото се множество варненци князът оповестява събитията в Пловдив и подкрепа за Съединението на Княжество България с Източна Румелия.Вечерта Батенберг се отправя към жп гара Варна, за да пътува до Русе и Търново. Слизайки от каретата, множеството го поема и го носи на ръце до вагона. Влакът е окичен с цветя.На 10 септември пред недовършения Катедрален храм "Св. Успение Богородично“ се извършва литургия. Варненци събират дарения, записват се като доброволци за очакваната война.Днес сградата на "Телеграфо пощенската станция“ не съществува. На южната фасада на Държавния архив обаче има поставена паметна плоча на княза, която да напомня за случилото се във Варна. От морската столица Батенберг издава първите най-важни документи след Съединението.