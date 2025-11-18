Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2025 г. намалява с 6.9 хил., или с 4.3%, спрямо края на юни 2025 г., като достига 154.0 хил. по предварителни данни на Националния статистически институт, съобщиха от там.Спрямо второто тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 28.0%, в "Култура, спорт и развлечения“ - с 6.2% и в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.4%. Най-голямо увеличение на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение - с 3.1% е регистрирано в дейност "Добивна промишленост“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и "Преработваща промишленост“ - съответно 17.2 и 12.4%. В края на септември 2025 г. в сравнение с края на септември 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 1.6 хил., или с 1.0%. Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Строителство“ - с 1.0 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 0.9 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Добивна промишленост“ - с 14.9%, "Строителство“ - с 8.1% и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.3%.Най-голямо намаление на наетите лица в края на септември 2025 г. спрямо края на септември 2024 г. има в икономическата дейност "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.9 хил., което в проценти е с 5.8%.Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за юли 2025 г. е 2 312 лв., за август - 2 273 лв. и за септември - 2 345 лева. По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г. - 2 310 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 3 474 лв. и София - 2 322 лева. През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 2.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Строителство“ - с 11.2%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 8.1% и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.6%.Спрямо третото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.5%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Други дейности“, "Добивна промишленост“ и "Финансови и застрахователни дейности“. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 13.4%, а в частния сектор - с 8.2%.Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Финансови и застрахователни дейности“ - 4 697 лева; "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 749 лева; "Държавно управление“ - 2 945 лева. Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 631 лева; "Строителство“ - 1 707 лева; "Други дейности“ - 1 788 лева.