Варна е на трето място у нас по този показател
Това става ясно от данните на Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“.
Семейните фирми (предимно магазини, пекарни, услуги и др.) представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика.
От 2015 г. Националния статистически институт провежда статистическо проучване за Семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика. Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията.
През 2024 г. 6950 са активните предприятия в област Варна, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2023 г. техния брой се увеличава със 70, или с 1.0%, а в сравнение с 2015 г. намалява с 384, или с 5.2%.
През 2024 г. на територията на област Варна функционират 6.4% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на трето място. Преди нея са областите София (столица) с 21.5% (23 257 предприятия) и Пловдив с 9.7% (10 481 предприятия).
През 2024 г. броят на заетите лица в семейния бизнес в област Варна е 27 041, или 6.8% от заетите лица в активните фамилни предприятия в страната. В сравнение с 2023 г. техния брой се увеличава с 46, или с 0.2%, а в сравнение с 2015 г. намалява с 1 751, или 6.1%.
