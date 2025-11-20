Варна е на второ място след столицата по най-малък брой безработни лица
Общият брой на заетите лица в област Варна през третото тримесечие на 2025 г. е 228.1 хил., от които 125.5 хил. са мъже и 102.6 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. броят на заетите намалява с 3.4%. Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 53.6% за страната), съответно 71.0% за мъжете и 52.3% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. този коефициент е по-нисък с 2.7 процентни пункта, като при мъжете намалението е с 2.9 процентни пункта, а при жените - с 2.5 процентни пункта.
През третото тримесечие на 2025 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 216.0 хил., като 118.9 хил. от тях са мъже, а 97.1 хил. са жени. Спрямо третото тримесечие на 2024 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 10.9 хил., или с 4.8%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 77.7%, съответно 85.4% за мъжете и 69.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. общият коефициент е по-нисък с 4.5 процентни пункта, като при мъжете намалява с 3.7 процентни пункта, а при жените - с 5.4 процентни пункта.
