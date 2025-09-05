Сподели close
Ако може избягвайте района около Окръжна болница във Варна. Образува се тапа, заради ремонти, видя репортер на Varna24.bg.

В момента се кърпи по бул. "Цар Освободител", "Ген. Колев" и на кръстовището на булеварда над болницата с улиците "Пирин" и "Битоля".

Опашката е от Червения площад. Внимавайте, тъй като част от шофьорите се изнервят и предприемат изненадващи маневри, за да свият по уличките и да избягат от задръстването!