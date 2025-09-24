На 1 октомври, сряда, от 11:00 часа ще бъдат проведени ежегодните тестове на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Това става ясно от публикация собствената си страница в социалната мрежа на район "Приморски" във Варна.Тестовете ще се извършат чрез задействане на акустични сигнали. Ще бъдат излъчени предварително записани съобщения за техническа проверка, съобщения на живо за акустичните сигнали "Национален сигнал за тревога" и "Национален сигнал за край на тревогата" и съобщение за край на техническата проверка.Целта е тестване на сиренната система и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации!