Варненска област е с най-много работещи на глава на населението у нас. Това става ясно от данните на Териториалното статистическо бюро - Североизток, Отдел "Статистически изследвания - Варна“.Общият брой на заетите лица в област Варна през второто тримесечие на 2025 г. е 225.8 хил., от които 122.3 хил. са мъже и 103.5 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2024 г. броят на заетите намалява с 4.1%. Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 60.5% (при 53.2% за страната), съответно 69.1% за мъжете и 52.8% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2024 г. този коефициент е по-нисък с 3.3 процентни пункта, като при мъжете намалението е с 3.6 процентни пункта, а при жените - с 2.9 процентни пункта.По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след областите София (столица) и Пловдив.През второто тримесечие на 2025 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 217.8 хил., като 118.2 хил. от тях са мъже, а 99.6 хил. са жени. Спрямо второто тримесечие на 2024 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 12.1 хил., или с 5.3%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 78.3%, съответно 84.8% за мъжете и 71.7% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2024 г. общият коефициент е по-нисък с 5.0 процентни пункта, като при мъжете намалява с 4.7 процентни пункта, а при жените - с 5.5 процентни пункта.